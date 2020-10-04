شاهد: مراسم حج افتراضية لكاثوليك الأرجنتين بسبب كوفيد-19

استبدلت الأرجنتين أهم موسم حج للمسيحيين الكاثوليك في العام بإجراء مراسم افتراضية بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

وألغيت مراسم الحج لأول مرة منذ حوالي 50 عاماً وحل محلها بث حي لأجزاء من رحلة تمثال العذراء من بوينس آيرس إلى كنيسة السيدة العذراء لوخان على بعد 70 كيلومتراً غرب العاصمة.

وحمل بعض المصلين التمثال في شوارع بعض الأحياء بواسطة بينما كانوا يرتدون ملابس واقية كاملة.

وعادة ما تجلب هذه الرحلة أكثر من مليون حاج يصاحبون تمثال العذراء كل عام في واحد من أكبر المشاهد الثقافية والدينية في الأرجنتين.

وسجلت الأرجنتين حتى الآن نحو 17 ألف وفاة وأكثر من 751 ألف إصابة بكوفيد-19 طبقاً لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.