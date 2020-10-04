شاهد: مؤسسة النقد السعودية تصدر نسخة عصرية من فئة الخمسة ريالات

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" اليوم الأحد النقاب عن نسخة جديدة من فئة الخمسة ريالات تتميز بكونها أكثر تحصيناً ضد التزوير كما أنها صديقة للبيئة.

وقالت المؤسسة إن للنسخة الجدية نفس تصميم وألوان الفئة الورقية المتداولة حالياً إلا أنها تختلف عنها في تقنيات الصناعة والمواصفات الفنية.

وأضافت: "سيتم طرح الكميات الأولية للفئة الجديدة للتداول اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 5/10/2020، وذلك جنباً إلى جنب مع فئة خمسة الريالات المتداولة حالياً، وباقي فئات الإصدار السادس من الأوراق النقدية المتداولة، بصفتها عملة رسمية قانونية".

وتمتاز النسخة الجديدة بتصنيعها من مادة بوليمر "عالية الجودة الأمنية" عوضاً عن القطن الذي استُخدم في تصنيع الفئات الأقدم عمراً.

نحو خطوة جديدة لتطوير العملة الوطنية، أصدرت #مؤسسة_النقد فئة الخمسة ريالات الجديدة والمصنوعة من مادة البوليمر.#عملة_البوليمر#SAMApic.twitter.com/6fmAWrG5d8 — SAMA | مؤسسة النقد العربي السعودي (@SAMA_GOV) October 4, 2020

وستحمل النسخة الجديدة صورة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالإضافة إلى صورة حقل الشيبة النفطي في الربع الخالي من المملكة.

كذلك تحتوي على النافذة الشفافة المزخرفة بأشكال مستمدة من شعار رؤية المملكة 2030، بحسب وصف المؤسسة.