جمال خاشقجي: تركيا تنشر فيديو "لفريق جنائي بداخل قنصلية السعودية في إسطنبول"

بثت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية الدولية "TRT World"، وهي مؤسسة حكومية، فيديو تقول إنه مجتزأ من عمل الفريق الجنائي الذي مسح مقر القنصلية السعودية في إسطنبول حيث قُتل الصحافي جمال خاشقجي قبل عامين.

وقالت شبكة "تي أر تي" إن الفيديو يعود لتاريخ 15 أكتوبر – تشرين الأول عام 2018 أي بعد 13 يوماً على اختفاء خاشقجي منذ دخوله إلى مقر القنصلية للحصول على مستندات رسمية من أجل الزواج.

وأدانت محكمة سعودية الشهر الماضي ثمانية متهمين بقتل خاشقجي بشكل نهائي وقضت بسجنهم لفترات تتراوح بين سبع سنوات و20 سنة وهو تراجع عن حكم سابق بإعدام خمسة منهم.

وتقول تركيا إن خاشقجي قُتل ثم قُطعت جثته إرباً بواسطة منشار داخل مقر القنصلية.

ولم يعثر على جثة خاشقجي بعد.