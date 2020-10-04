كبير موظفي البيت الأبيض: الأطباء كانوا "قلقين جداً" على ترامب

أعلن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز السبت أن وضع الرئيس دونالد ترامب ولا سيما هبوط مستوى الأكسجين في دمه، جعل الأطباء "قلقين جدا" لكن حالته تحسنت ولم يكن هناك أي خطر بأن يضطر إلى تسليم السلطة.

وجاء تصريح ميدوز لشبكة فوكس نيوز في ختام يوم شهد ورود معلومات متضاربة حول صحة الرئيس، ما أثار شكوكاً حول حقيقة حالته.

وقال ميدوز إن ترامب "حقق تحسناً لا يصدق منذ صباح أمس، حين كان الكثيرون منا، والطبيب وأنا نفسي قلقين جداً".

وأعطى مصدر مطلع على وضع ترامب الصحي، أفادت وسائل إعلامية أميركية لاحقاً أنه ميدوز نفسه، تقييما أقل إيجابية لحالة الرئيس في وقت سابق من اليوم.

وقال المصدر إن "الوظائف الحيوية للرئيس خلال الساعات الـ24 الماضية كانت مثيرة جداً للقلق، وستكون الساعات الـ48 القادمة حاسمة على مستوى الرعاية المقدمة له. لسنا بعد في مسار واضح نحو التعافي التام".

تصريحات متعارضة

وبدا ذلك متعارضاً مع تقييم أطباء البيت الأبيض الذين أكدوا أن ترامب في "وضع جيد جداً".

وقال ميدوز لفوكس نيوز ساعياً على ما يبدو لتوضيح هذه التقارير "كنا قلقين فعلا صباح أمس... كان مصابا بالحمى وهبط مستوى الأكسجين في دمه بسرعة".

لكنه أكد أنه "لم يكن هناك في أي وقت بحث أو خطر في نقل السلطة".

وقال طبيب البيت الأبيض شون كونلي في وقت متأخر مساء السبت إن ترامب "لم يخرج بعد من مرحلة الخطر" غير أن الفريق الطبي "متفائل بحذر".