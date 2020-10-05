السويد: نسبة تركيز مرتفعة لفيروس كورونا في نظام الصرف الصحي بستوكهولم

كشف معهد تكنولوجي في السويد، عن "ارتفاع نسبة تركيز فيروس كورونا في نظام الصرف الصحي في ستوكهولم، مشيرا إلى أنه تضاعف في الأسابيع الماضية وعاد الآن إلى نفس المستوى الذي كان عليه في مايو/أيار 2020".

وقال المعهد الملكي للتكنولوجيا "كي تي آه" في بيان أصدره، إن ارتفاع معدل فيروس كورونا في نظام الصرف الصحي يشير إلى ارتفاع أعداد المصابين بالوباء في السويد.

وقالت سيسيليا ويليامز، الأستاذة في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ستوكهولم: "إن هذا الارتفاع من وجهة نظري يعود لزيادة أعداد المصابين بالوباء في البلد".

وبحسب الباحثين إن مياه الصرف الصحي قادرة على الكشف عن معدل الفيروس بشكل أسرع من الاختبارات، بحيث يمكن اكتشاف إصابة الشخص بالفيروس من خلال البراز وقبل شعوره بأي أعراض.

وفي السويد، تم تسجيل 94283 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5895 حالة.