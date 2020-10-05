رئيسة المفوضية الأوروبية تدخل الحجر الصحي بعد حضورها اجتماعا مع شخص مصاب بكورورنا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الإثنين أنها ستلزم الحجر الصحي ليوم رغم خضوعها لفحص أظهر عدم إصابتها بكوفيد-19، بعد اجتماع الأسبوع الماضي مع شخص أظهر اختبار لاحقا أنه مصاب بالوباء.

وكتبت فون دير لايين في تغريدة "تبلغت بأنني شاركت في اجتماع الثلاثاء الماضي حضره أيضا شخص جاءت نتيجة فحصه أمس (الأحد) إيجابية لكوفيد-19. وعملا بالتنظيمات المعتمدة، الزم إذا العزل حتى صباح غد (الثلاثاء)".

وأشارت إلى أن نتيجة فحصها الخميس كانت سلبية وأنها ستخضع لاختبار جديد الاثنين.

وزارت فون دير لايين لشبونة الثلاثاء الماضي لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين البرتغاليين.

عندما تكون في بروكسل، تقيم المسؤولة الأوروبية بشكل عام في شقة صغيرة في الطابق 13 من مقر المفوضية الأوروبية في بيرلايمونت، بالقرب من مكتبها.

وهي ليست أول مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي يلزم العزل الصحيفي الأسابيع الأخيرة.

الشهر الماضي، اضطر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى تأجيل قمة القادة الأوروبيين لمدة أسبوع بعد أن ثبتت إصابة أحد حراس الأمن في فريقه.

وعقدت القمة يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الماضي وحضرتها فون دير لايين.