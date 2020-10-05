تعرف على أفضل جوازات السفر في ظل أزمة كورونا وموقع الدول العربية في القائمة الجديدة

تجيز بعض الدول لحاملي جوازات السفر الخاصة بها الوصول إلى أكبر عدد من البلدان حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة سفر مسبقة. وبحسب مؤشر جوازات السفر العالمي "غلوبال باسبورت إندكس" لعام 2020، تصدرت نيوزيلندا المؤشر بينما تذيلته العراق.

ويسمح لحاملي الجواز السفر النيوزيلندي الذي احتل المرتبة الأولى عالميا، دخول 129 دولة حول العالم دون الحصول على تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة لدى الوصول في المطار.

وتعتبر نيوزيلندا من الدول التي نجحت إلى حد كبير في الحد من تفشي وباء كورونا.

وجاءت ألمانيا والنمسا ولوكسمبورغ وسويسرا وإيرلندا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا في المرتبة الثانية، لقُدرة حاملي جواز هذه البلدان الوصول إلى 128 وجهة دولية دون تأشيرة. بينما يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة لدخول 70 دولة.

واحتلت السويد وبلجيكا وفرنسا وفينلندا وإيطاليا وإسبانيا المرتبة الثالثة، ويحق لمواطني هذه الدول الأوروبية الدخول إلى 127 دولة حول العالم.

وحتى هذه الأثناء نلاحظ غياب الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل عن المراتب الأولى.

المرتبة الرابعة، كانت من نصيب كل من هولندا والدنمارك والبرتغال وليتوانيا والنرويج وأيسلند والمملكة المتحدة وكندا، ويحق لمواطني هذه الدول الدخول إلى 126 دولة دون تأشيرة.

الإمارات الأولى عربيا

وتصدر جواز دولة الإمارات الدول العربية واحتل المركز الـ 13 عالميا، ويحق لحاملو الجواز السفر الإماراتي الوصول إلى 103 دولة حول العالم ودخولهم دون تأشيرة.

هذا وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الـ55 بـ 92 دولة، تجيز وتفتح أبوابها دون تأشيرة أمام الأمريكيين.

إليكم ترتيب جوازات السفر العربية لعام 2020:

قطر في المرتبة 34 بجواز سفر يسمح بدخول 76 وجهة.

الكويت في المرتبة 36 بجواز سفر يسمح بدخول 74 وجهة.

البحرين في المرتبة 41 بجواز سفر يسمح بدخول 69 وجهة.

السعودية في المرتبة 44 بجواز سفر يسمح بدخول 66 وجهة.

سلطنة عمان في المرتبة 45 بجواز سفر يسمح بدخول 65 وجهة.

الأردن في المرتبة 58 بجواز سفر يسمح بدخول 52 وجهة.

مصر في المرتبة 60 بجواز سفر يسمح بدخول 50 وجهة.

لبنان في المرتبة 68 بجواز سفر يسمح بدخول 42 وجهة.

الأراضي الفلسطينية إلى جانب إيران في المرتبة 71 بجواز يسمح بدخول 37 وجهة.

اليمن في المرتبة 72 بجواز سفر يسمح بدخول 36 وجهة.

سوريا في المرتبة 74 بجواز سفر يسمح بدخول 34 وجهة.

4 دول عربية في ذيل القائمة

هذا وتذيلت 4 دول عربية قائمة أفضل جوازات السفر لعام 2020 حيث احتلت العراق إلى جانب أفغانستان، المرتبة الـ 75 والأخيرة عالميا، بحيث يسمح لحاملي جواز السفر العراقي الدخول إلى 31 دولة حول العالم، فيما جاءت كل من اليمن والصومال وسوريا في المراتب ال72 وال73 وال74 على التوالي.