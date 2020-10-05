ترامب يعلن أنه سيغادر المستشفى وطبيبه يقول إنه"قد لا يكون تعافى تماما"

اعتبر طبيب البيت الابيض أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي أعلن أنه سيغادر المستشفى مساء الاثنين، "قد لا يكون تعافى تماما" من فيروس كورونا المستجد.

وقال الطبيب شون كونلي "حتى لو لم يكن تعافى تماما، فإن الفريق (الطبي) وانا متوافقون على أن كل فحوصنا وخصوصا وضعه الصحي السريري، تتيح له العودة (إلى البيت الابيض) بشكل آمن تماما"، مضيفاً أن ترامب "سيتلقى عناية طبية من الدرجة الأولى على مدار الساعة"، لافتا إلى أن بعض العلاجات التي تلقاها ترامب لا تزال قيد الاختبار.

الإعلان يأتي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق أنه سيغادر المستشفى الاثنين الساعة 22,30 ت غ، داعيا مواطنيه إلى عدم الخوف من فيروس كورونا المستجد.

وكتب ترامب على تويتر "سأغادر مركز والتر ريد الطبي الرائع اليوم في الساعة 18,30. أشعر فعلا أنني بخير. لا تخشوا كوفيد. لا تدعوه يسيطر على حياتكم"، مؤكدا أنه يشعر بأنه "أفضل مما كان عليه قبل عشرين عاما".