30 بالمئة من مستخدمي أندرويد سيتوجهون نحو آبل بعد إصدارها آيفون12... لكن لماذا؟

بدأ العد التنازلي لكشف شركة آبل الامريكية عن مجموعة هواتف آيفون 12 والتي سترفع الستار عنها الأسبوع القادم وفق تقارير.

وينتظر عشاق سلسلة هواتف آيفون بفارغ الصبر حدث الإعلان عن الهواتف الجديدة التي ستأتي بمميزات أكثر تطورا مقارنة بسلسلة آيفون 11.

ورغم تأثير جائحة كورونا على أرقام شركات الهواتف وحجم مبيعاتها إلا أن هواتف آيفون، التي تأخر الإعلان عنها من شهر أيلول/ سبتمبر إلى منتصف هذا الشهر، قد تحقق مبيعات مرتفعة مع استقطابها لفئة جديدة من مستخدمي أندرويد.

ووفق استطلاع أجراه موقع "سل سل" الأمريكي المختص في الهواتف الذكية وبيعها فإن قرابة 33 بالمائة من عينة مستخدمي أجهزة أندرويد سيتحولون إلى مستخدمين لهواتف آيفون.

واستطلع الموقع آراء أكثر من ألفي شخص مستخدم لجهاز أندرويد وذكر ثلاثة من كل عشرة أشخاص أنهم سيغيرون هواتفهم بهواتف آيفون 12 بعد طرحها في الأسواق.

ومن المتوقع أن تعلن آبل عن خمس هواتف آيفون لهذا العام وهي آيفون 12 و آيفون 12 برو وآيفون ماكس و آيفون ماكس برو والهاتف الخامس الذي حمل أسما جديدا آيفون 12 ميني وتشير ميني إلى صغر حجم الهاتف مقارنة بسابقيه وسيأتي بشاشة مقاسها 5.7 إنش.

وقد يكون حجم الهاتف سببا في استقطابه لمستخدمي الأندرويد الذين اختار أزيد من 48 في المائة منهم آيفون 12 ميني ليكون جهازهم الجديد.

فيما اختار 23 بالمائة منهم آيفون 12 برو ماكس، تلاه آيفون 12 برو بنسبة 18 بالمائة وآيفون ماكس بنسبة 10 بالمائة.

لكن...لماذا يترك مستخدمو أندرويد أجهزتهم لصالح آبل؟

كانت الإجابة عن هذا السؤال متوقفة على عدد من الاختيارات التي يراها المستخدمون سببا في تحولهم نحو آبل.

أول هذه الإختيارات هي دعم آبل الفني والتقني لنظام تشغيلها حيث وجد 56 بالمائة من المستطلعة آرؤهم أن توفير آبل لتحديثات على المدى الطويل وتوفير الدعم الفني هو سبب رئيسي في تغيير هواتفهم.

فيما اختار 48 بالمئة معيار الأمان و حماية الخصوصية التي توفرها الشركة على أجهزة زبائنها، واختار 36 بالمائة ميزات الشكل والحجم.

الخصوصية والأمان من أهم النقاط التي تعمل عليها آبل في نظامها وتجذب اهتمام المستخدمين Damian Dovarganes/AP

أما 30 بالمائة من العينة فكان الدافع لتغيير هواتفهم هو السعر، وعمدت آبل على تخفيض سعر هواتفها بداية من إصدار آيفون 11 عام 2019، بعدما تخطت أجهزتها قبل ذلك حاجز الألف دولار.

وينتظر أن يبدأ سعر هاتف آيفون الجديد من 649 دولار هذه السنة.

يعتبر نظام أندرويد الذي طورته شركة غوغل أكبر منافس لنظام آي أو أس الذي تستخدمه آبل في هواتفها الذكية.

غير أن كلا النظامين يحظى باستخدام واسع فهما يحتكران 98 بالمائة من إجمالي سوق أنظمة تشغيل الهواتف عبر العالم مع تفوق كبير لصالح أندرويد الذي تعتمد عليه كبرى الشركات لتشغيل هواتفها الذكية مثل سامسونغ وهواوي و أل جي.