قمّة أوروبية-أوكرانية لتحفيز اتفاقية التجارة الحرّة والشاملة

اختتمت أعمال القمة الثانية والعشرين بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وهي أول قمة ثنائية تعقد وجها لوجه بين الجانبين في بروكسل منذ بداية انتشار وباء كوفيد -19 والإجراءات الاحترازية المرافقة له.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أوكرانيا شريكا استراتيجيا من خلال الاتفاقية المبرمة عام 2014 والمؤطرة لاتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة والتي تعمل في أساسها على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات الاقتصادية من خلال ما يطلق عليه "احترام القيم المشتركة".

و حضر من الجانب الأوروبي، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ومن الجانب الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا.

وتعمل آليات الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا على دعم الحكومة على إجراء الإصلاحات الخاصة بمحاربة الفساد وإصلاح القضاء والإصلاحات الدستورية والانتخابية فضلا عن تحسين مناخ الأعمال.

منذ عام 2014 ، قام الاتحاد الأوروبي بضخ أكثر من 15 مليار يورو لصالح أوكرانيا، قدمت في شكل منح وقروض لدعم عملية الإصلاح.

ويقول المسؤولون الأوروبيون إن هذه القمة المنعقدة في بروكسل، تساعد على تقييم العواقب الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا وآليات الدعم الأوروبي لأوكرانيا ومجالات تطبيقه جوانب المساعدة الأوروبية على أرض الواقع فضلا عن مستجدات النزاع في شرق أوكرانيا والتطورات الأخيرة في بيلاروس وغيرها من قضايا السياسة الخارجية والإقليمية.