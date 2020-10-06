الأردن يعيد نشر الجيش ويفرض حظراً شاملاً أيام الجمعة والسبت بسبب كوفيد 19

قرر الأردن الثلاثاء إعادة نشر الجيش في مدن المملكة وفرض حظر شامل للتجول اعتبارا من منتصف ليل الخميس ولمدة 48 ساعة وبشكل أسبوعي بعد ارتفاع في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وقال مدير خلية الأزمة في المركز الوطني لإدارة الأزمات العميد مازن الفراية في إيجاز صحافي إنه "تقرر فرض حظر تجول شامل في جميع محافظات المملكة اعتبارا من الساعة 12 من مساء الخميس ولمدة 48 ساعة، وتكرار تطبيقه أسبوعيا"، وأضاف أنه "اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولضمان قرار حظر التجول سيتم نشر القوات المسلحة في جميع محافظات المملكة".

وسجلت في المملكة الثلاثاء 12 وفاة رفعت عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الى 122، بينما سجلت 1537 إصابة بالفيروس رفعت إجمالي عدد الإصابات إلى 19001.

ويأتي هذا الارتفاع اليومي في عدد الإصابات في الأردن بعد أن كان يسجل أعدادا قليلة جدا حتى حدود منتصف آب/أغسطس بحيث سجلت إصابة واحدة في السادس من آب/أغسطس. من جهته، قال وزير الصحة سعد جابر إن "البيانات تبين أننا في وضع خطير مع ارتفاع أرقام الوفيات وأرقام الإصابات واذا بقينا على هذا المعدل لربما تصل الإصابات إلى الآلاف وتتضاعف كل أسبوع".

وأعلنت الحكومة الثلاثاء كذلك تعليق دوام المدارس اعتبارا من الجمعة "وحتى اشعار آخر"، والتحول إلى التعلم من بعد في كافة مدارس المملكة.

وكانت السلطات أعادت قبل نحو أسبوع فتح المساجد والكنائس والمطاعم والمقاهي رغم ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصولا إلى أرقام قياسية.

وكانت أغلقت في 14 أيلول/سبتمبر المدارس والمساجد والمطاعم والمقاهي والأسواق الشعبية لمدة أسبوعين بعد تسجيل 214 إصابة في يوم واحد ما اعتبر حينها عددا كبيرا.

وبدأ الإرتفاع في عدد الإصابات مطلع أيلول/سبتمبر بعد فتح المدارس وعودة نحو مليون ونصف مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة وإستئناف الرحلات الدولية المنتظمة في مطار الملكة علياء الدولي.

وألغت الحكومة مؤخرا إجراءات الإغلاق وحظر التجول الشامل أيام الجمعة بعد فرضها خلال الأشهر الماضية.