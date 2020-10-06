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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: شجار في طائرة بسبب الكمامة والشرطة تتدخل

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بقلم:  يورونيوز
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شركات الطيران تفرض على الركاب لبس أقنعة الوجه خلال رحلاتها بسبب فيروس كورونا
شركات الطيران تفرض على الركاب لبس أقنعة الوجه خلال رحلاتها بسبب فيروس كورونا   -   حقوق النشر  AP Photo
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قامت شرطة ولاية أريزونا الأمريكية بإنزال راكب بالقوة كان على متن طائرة متجهة إلى ولاية يوتا رفض لبس الكمامة ودخل في شجار مع أحد الركاب.

وذكرت الشرطة أن الرجل رفض التقيد بتعليمات مضيفة الطائرة التي طلبت من المسافرين لبس الكمامات.

وتدخل راكب من أجل إقناع الرجل بأن يلبس كماماته غير أن الحديث بينهما تطور إلى مشادة واشتباك بالأيدي ما أدى في النهاية إلى تدخل الشرطة.

وذكرت رايلي لانسفورد التي كانت من بين المسافرين أنها كانت جالسة بالقرب من الشخصين وهرعت إلى مقدمة الطائرة من أجل تسجيل الفيديو عندما بدأ الشجار.