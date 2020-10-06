البرلمان الأوروبي يصوّت الأربعاء على آلية لمعاقبة منتهكي سيادة القانون داخل التكتّل

التشكيك في استقلال القضاء في بولندا ، وإساءة استخدام حرية الصحافة في المجر ، وحالات انتهاك سيادة القانون في بعض الدول الأوروبية، أصبحت تثير تباعا قلق الاتحاد الأوروبي. وفضلا عن ذلك كله، فصارت تسبب تلك القضايا الأنفة الذكر، حدوث انقسامات داخل دول التكتّل من شأنها أن تعرقل استراتيجية الانتعاش الاقتصادي بالكامل للدول السبع والعشرين.

سيصوت البرلمانيون على هذه التدابير الخاصة بالآليات الممكنة لحماية مبادىء سيادة القانون داخل دول التكتّل، يوم الأربعاء في جلسة عامة بالبرلمان الأوروبي ببروكسل خلال جلسة عامة.وعقب التصويت الإيجابي عليه، تنطلق مفاوضات جديدة لمناقشته مع نواب البرلمان الأوروبي، لكي يصبح في حال المصادقة عليه آلية أقوى داخل الاتحاد.

في تقرير صدر عن لجنة تابعة للمفوضية الأوروبية،الأسبوع الماضي بشأن سيادة القانون داخل دول التكتّل، فإن " المجر وبولندا قد" انتهجتا ممارسات تقوض الديمقراطية وتنتهك حرية التعبير وتهدد مبادىء سيادة القانون" بحسب التقرير الذي حصلت يورونيوز على نسخة منه.

كما يسلط التقرير الضوء، على ممارسات حكومة المجر وبولندا حيال " الجهاز القضائي" كما ينتقد ما أطلق عليه بـ "التقاعس في محاربة الفساد في المجر وبولندا"

كما تؤكد الوثيقة أن"الاتحاد الأوروبي ليست لديه أدوات كافية أو أنها غير فعالة لمحاربة الممارسات التي تقوض أسس الديمقراطية" وفي هذا المضمار، يعتقد أعضاء البرلمان الأوروبي أن "هذه الآلية لحماية القيم الأساسية يجب أن تكون ملزمة و مؤطرة بإجراءات إنفاذ صارمة".

وفي 30 سبتمبر/ أيلول تمّ التصويت من قبل ممثلي 27 عضو، على خطة تقضي بتقليص المساعدات الأوروبية أو شطبها، في حال قامت أيّ من الدول الأعضاء بانتهاك إدارة الميزانية أو المصالح المالية للتكتل.

ودعا رئيس المجلس الأوروبي جميع المؤسسات إلى تقديم تنازلات. يقول شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي : "آمل أن يكون لدى جميع الدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي الإرادة السياسية لإيجاد حل ناجع".

يعتقد ألبرتو أليمانو، أستاذ القانون الأوروبي في كلية الدراسات العليا التجارية في باريس "هذه الانتهاكات موجودة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وأن الأمر لا ينحصر في بولندا والمجر فقط" مضيفا " لكن يجب التأكيد على أن بولندا والمجر انتهكتا بشكل منهجي سيادة القانون خلال السنوات الأخيرة ".

وقد هددت بودابست ووارسو في وقت سابق بعرقلة تمرير ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل وحزمة التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا إذا تمّ المضي قدما في إنشاء الآلية.

يعتقد المشككون في الاتحاد الأوروبي داخل البرلمان الأوروبي أنه ليس من حق المفوضية الأوروبية أو أعضاء البرلمان الأوروبي استخدام حكم القانون كسلاح سياسي ضد الحكومات المحافظة. كما يعتقدون أنه يجب تصويب المخالفات من خلال اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية. بالنسبة لبعض البرلمانيين الأوروبيين فإن الوسيلة الناجعة لمحاربة الفساد وانتهاك الحرية الشخصية داخل دول الكتّل، إنما تكمن في تحديد سبل التمويل.

عضو البرلمان الأوروبي المجري بالاز هيدفيغي يعتقد من جانبه أن " مبدأ سيادة القانون قد تمت إساءة استخدامه واستعمل كسلاح سياسي يستخدمه اليسار في البرلمان الأوروبي وآلية تستخدمها المفوضية الأوروبية ضد الحكومات اليمينية أو حكومات مثل المجر وبولندا"

وفي سياق متصل، قضت محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بأن التغييرات التي أدخلتها المجر على قانونها الخاص بالتعليم العالي لا تتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي، وكانت تلك التغييرات أجبرت فعليًا جامعة "سنترال يوروب" (أوروبا الوسطى)، التي أسسها الملياردير المجري المولد جورج سوروس، على مغادرة البلاد. وجاء قرار الجامعة، التي تقدم شهادات أمريكية معتمدة، لأنها لم تتلق دعما كافيا من أوروبا والولايات المتحدة بشأن النزاع القانوني مع حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وفي ظل استشراء وباء كورونا حذرت 14 دولة أوروبية من خروقات تستهدف سيادة القانون في الاتحاد بذريعة محاربة وباء كوفيد-19، فيما منح رئيس الوزراء المجري نفسه صلاحيات غير محدودة تقريبًا في هذا المجال. ففرضت المجر عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات بسبب نشر "أنباء كاذبة" عن الفيروس كما تتعرض بعض وسائل الإعلام المستقلة في هذا البلد بصورة متكررة لمثل هذه الاتهامات.