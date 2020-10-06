يريفان "واثقة" بأن روسيا ستدافع عنها و جاهزة لتقديم "تنازلات متبادلة" حول قره باغ

أعرب رئيس الوزراء الأرميني الثلاثاء عن "ثقته" بأن روسيا ستساعد بلاده إذا تعرضت لهجوم مباشر، وذلك على خلفية استمرار المعارك مع أذربيجان والتي لا تزال محصورة بإقليم ناغورني قره باغ الانفصالي.

وقال نيكول باشينيان في مقابلة مع فرانس برس في العاصمة يريفان "أنا واثق بأن روسيا ستفي بالتزاماتها إذا تطلب الوضع ذلك" في إطار التحالف العسكري القائم بين البلدين.

وأبدى رئيس وزراء أرمينيا استعداد بلاده لتقديم تنازلات في نزاعها مع أذربيجان حول ناغورني قره باغ، شرط وجود نية مماثلة لدى باكو.

وقال باشينيان إن "النزاعات يجب أن تحل بناء على تنازلات متبادلة"، مضيفا أن "ناغورني قره باغ مستعد وأرمينيا مستعدة لتقديم تنازلات مقابل تلك التي تبدي أذربيجان استعدادا لتقديمها".

واعتبر باشينيان أن تجدد المعارك في اقليم ناغورني قره باغ سببه الدعم التركي لأذربيجان، منددا بما اعتبره "حربا إرهابية على شعب يناضل من أجل حريته"، وأضاف "لولا التحرك الكثيف لتركيا لما بدأت هذه الحرب. إذا كان صحيحا أن سلطات أذربيجان تبنت بشكل كثيف في الأعوام الـ15 الأخيرة خطابا حربيا، فإن قرار بدء الحرب سببه دعم تركيا التام".