شاهد: متظاهرون يونانيون يحتجون ضد زيارة أمين عام حلف "الناتو" إلى بلادهم

تظاهر بضعة مئات من اليونانيين وسط العاصمة أثينا، في وقت عقد فيه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس شتولتنبرغ اجتماعات مع المسؤولين في البلاد.

ووصل شتولتنبرغ إلى أثينا في زيارة تستغرق يوما واحدا، والتقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وناقش الرجلان التوترات الأخيرة شرقي المتوسط، حيث تتنازع اليونان وتركيا الحدود البحرية.

وكان ستولتنبرغ عقد قبل يوم من زيارته اليونان اجتماعات مع المسؤولين الأتراك في أنقرة.

وأعرب ستولتنبرغ عن أمله بأن يتمكن الجانبان من عقد مفاوضات دبلوماسية لحل خلافاتهما.