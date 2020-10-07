روسيا تعتبر اتهامات باريس وبرلين بشأن قضية نافالني "غير مقبولة"

شجبت روسيا الأربعاء بياناً صادراً عن وزيري خارجية فرنسا وألمانيا اتهما فيه موسكو مباشرة في قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني ومعلنين نيتهما اقتراح فرض عقوبات أوروبية على موسكو.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في بيان "إعلان الوزيرين غير مقبول إن في المضمون أو في اللهجة ويؤشر إلى عدم رغبة باريس وبرلين مطلقا في النظر في الوقائع" متهمة البلدين بإطلاق "تهديدات ومحاولات لابتزازنا".

ونددت ألمانيا وفرنسا الأربعاء بـ"ضلوع ومسؤولية" روسيا في تسميم نافالني، مشيرة إلى أنها ستقترح تدابير ملموسة ضدها.

وردت الخارجية الروسية في البيان أن "الإعلان غير مقبول بمضمونه ونبرته"، متهمة باريس وبرلين بوضع نفسيهما "على رأس تحالف مناهض لروسيا" ترى موسكو أنه يشكل داخل الاتحاد الأوروبي.

وحذرت من أن "العمل كالمعتاد مع باريس وبرلين، لم نعد نعتبره ممكنًا".

وجاء تحذير وزيري الخارجية هايكو مايس وجان إيف لودريان غداة إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العثور على مادة شبيهة بسم نوفيتشوك ذي الاستخدام العسكري في عينات نافالني، مؤكدة الاستنتاجات ذاتها لمختبرات متخصصة في فرنسا والسويد.

وجاء في بيان مشترك لهما أن "روسيا لم تقدم أي تفسير معقول"، وبالتالي "لا يوجد تفسير آخر محتمل لتسميم نافالني غير وجود مسؤولية وضلوع روسي".

وأعلنا أنهما سيقترحان على شركائهما في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أشخاص يعتبرون "مسؤولين عن هذه الجريمة وهذا الانتهاك للمعايير الدولية بسبب وظائفهم الرسمية، وعلى هيئة ضالعة في برنامج نوفيتشوك".

ونقل نافالني إلى ألمانيا في أواخر آب/أغسطس بعد إصابته بوعكة في طائرة وتمضيته عدة أيام في مستشفى في سيبيريا.

وصل نافالني إلى برلين في حالة غيبوبة وكان يتنفس بمساعدة جهاز. وخرج من المستشفى في 22 أيلول/سبتمبر بعد علاج استمر 32 يوما في مستشفى شاريتيه في العاصمة الألمانية بينها 24 يوما في وحدة العناية المركزة.

وتوصلت نتائج ثلاثة مختبرات أوروبية، والتي أكدتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن أليكسي نافالني تعرّض للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك، التي طور في الحقبة السوفييتية لأغراض عسكرية. واتهم نافالني فلاديمير بوتين بالوقوف وراء عملية تسميمه.

لكن روسيا رفضت بشدة هذه المزاعم معتبرة أنها "غير مقبولة".