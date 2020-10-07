روسيا تعلن نجاحها في اختبار صاروخ جديد أسرع من الصوت

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء فيديو لما وصفته بالإطلاق الناجح لصاروخ جديد أسرع من الصوت.

وقال فاليري غيراسيموف، رئيس الأركان بالجيش الروسي، إن الصاروخ "تسيركون" انطلق أمس الثلاثاء من سفينة الأدميرال غروشكوف ونجح في إصابة هدفه في البحر الأبيض شمال روسيا.

وأضاف خلال اتصال عبر الإنترنت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "هذا حدث كبير ليس فقط القوات المسلحة، بل أيضا لروسيا كلها، للبلد بأسره".

وعقب بوتين، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الثامن والستين، قائلاً: "إن امتلاك أحدث أنظمة التسلح الفريدة من نوعها في قواتنا المسلحة وجيشنا وقواتنا البحرية يوفر بلا شك القدرة الدفاعية لبلدنا على المدى الطويل".

بوتين خلال لقائه بغيراسيموف Alexei Druzhinin/AP

وأضاف بوتين أن الصاروخ الجديد قادر على الطيران بسرعة أعلى بتسعة أضعاف من سرعة الصوت وسيكون مداه 1000 كيلومتر.

وكان بوتين قد أعلن عن مشروع إنتاج الصاروخ "تسيركون" في عام 2019.