وكالة أوروبية: أعلى حرارة في شهر أيلول/سبتمبر سجلت عام 2020

قالت الوكالة الأوروبية لمراقبة الغلاف الجوي "كوبرنيكوس" إن شهر أيلول/سبتمبر 2020 هو الشهر الأعلى حرارة الذي يسجل في العالم لمثل هذا الشهر منذ بدء عمليات الرصد.

وأشارت الوكالة الأوروبية إلى احتمالية أن يكون عام 2020 هو العام الأكثر سخونة مزيحا بذلك عام 2016 الذي يعتبر العام الأكثر سخونة على الإطلاق.

وسجّل خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر 2019 إلى أيلول/سبتمبر 2020 معدّل حرارة أعلى بـ1,28 درجة على مقياس سلسيوس مما كانت عليه الحرارة خلال العصر ما قبل الصناعي، مما يؤدي إلى اقتراب كوكب الأرض من سقف 1,5 درجات، وهو الهدف الأكثر طموحاً لاتفاق باريس في شأن الحدّ من الآثار الضارّة للتغيّرات المناخية.

وتعهدت نحو 200 دولة وقّعت هذا الاتفاق عام 2015 خفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة بهدف احتواء الاحترار وإبقائه تحت سقف 1,5 درجات وفي أسوأ الأحوال تحت سقف الدرجتين، للحدّ من الآثار الشديدة الضرر للعواصف والجفاف وموجات الحرّ التي بدأت تسجّل.

وأشارت "كوبرنيكوس" في تقريرها المناخي الشهري إلى درجة حرارة الكوكب ارتفعت درجة واحدة، وهي تزيد بمعدّل 0,2 درجة كل عشر سنوات منذ سبعينات القرن العشرين.

وتوقعت ألاّ يتغيّر هذا الاتجاه في 2020 إذ أن أشهر كانون الثاني/يناير وأيار/مايو وحزيران/يونيو كانت أصلاً سجلت أعلى معدلات حرارة بالمقارنة مع الأشهر المماثلة في السنوات الماضية.

وأوضح تقرير الوكالة أن "أيلول/سبتمبر 2020 سجّل 0,05 درجات أكثر من أيلول/سبتمبر 2019 الذي كان حتى الآن الأعلى حرارة لمثل هذا الشهر"، أي 0,63 درجة فوق معدّل فترة 1981-2020.