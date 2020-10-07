ترامب في المكتب البيضوي بعد ستة أيام على ثبوت إصابته بكوفيد-19

قال المتحدث باسم دونالد ترامب إن الرئيس الأمريكي عمل اليوم الأربعاء من المكتب البيضاوي لأول مرة منذ اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث برايان مورغنسترن إن ترامب اطلع على المناقشات بشأن خطة المساعدة الاقتصادية الحكومية بالإضافة إلى تطور الوضع بشأن إعصار دلتا.

وتخضع صحة الرئيس الأمريكي، الذي غادر المستشفى مساء الإثنين، للتدقيق والمتابعة باستمرار وخاصة مع تزايد الإصابات بين العاملين في البيت الأبيض.