القضاء الأمريكي يتهم مقاتلين اثنين من تنظيم الدولة الاسلامية بالقتل واحتجاز رهائن

وجه القضاء الأمريكي التهمة رسميا إلى مقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية يعرفان بلقب "بيتلز" بعمليات قتل واحتجاز رهائن، بحسب البيان الاتهامي. وسيسلم المتهمان اللذان جردا من جنسيتهما البريطانية الأربعاء إلى الولايات المتحدة حيث سيحاكمان. وكانا ينتميان إلى مجموعة من أربعة أشخاص ملقبة "بيتلز" بسبب لكنة أفرادها البريطانية.

وجاء في الوثيقة أن الكسندا أمون كوتي والشافعي الشيخ "كانا يتزعمان مجموعة وحشية مسؤولة من بين عملياتها عن احتجاز مواطنين أوروبيين وأمريكيين رهائن بين 2012 و2015"، وسينقلان الأربعاء من العراق إلى الولايات المتحدة حيث سيبلغان الملاحقات بحقهما.

وخلال تلك الفترة خطفت مجموعتهما أجانب عدة وعمدت إلى تعذيبهم وقطع رؤوس بعضهم وصورت في كثير من الأحيان ذلك في أشرطة دعائية. ومن بين ضحاياهم أربعة أميركيين هم الصحافيان جيمس فولي وستيفن ستولوف في 2014 والعاملان في المجال الإنساني كايلا مولر وبيتر كاسيغ.

وقد ألقت القبض عليهما في كانون الثاني/يناير 2018 القوات الكردية في سوريا وقد سلموا إلى الجيش الأمريكي في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق بسبب العملية التركية في شمال سوريا.

وتقدمت الولايات المتحدة اعتبارا من العام 2015 بطلب إعانة قضائية لدى السلطات البريطانية للحصول على أدلة ضد الرجلين.

وقد قتل أحد أفراد المجموعة الأربعة الملقب ب "جهادي جون" في قصف أميركي على سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015. أما العضو الرابع فمسجون في تركيا.

وأعدم الأربعة كذلك، البريطاني ديفيد هاينز وهو عامل في المجال الإنساني قطع رأسه العام 2014 بعدما احتجز مدة 18 شهرا.