توقيف نحو 60 شخصاً في فرنسا في قضية مواد إباحية لأطفال

أوقفت السلطات الفرنسية منذ الإثنين نحو 60 شخصاً يشتبه في أنهم عمدوا إلى تنزيل أو مشاهدة آلاف الصور ومقاطع الفيديو الإباحية لأطفال، على ما أفاد مصدر في الشرطة الخميس.

وتراوحت أعمار الموقوفين ما بين 28 و75 عاماً، ومن بينهم أربعة على الأقل يشتبه في أنهم اغتصبوا قُصّرا، على ما أوضح قائد الشرطة القضائية الفرنسية إريك بيرو لوكالة فرانس برس، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها صحيفة "لو باريزيان" وإذاعة "إر تي إل".

وشدد على أن ذلك "يثبت أن تنزيل مواد إباحية لأطفال" يمكن أن يكون خطِراً إذ "ثمة أشخاص يمكن أن ينتقلوا إلى الفعل"، وبينهم مدرّب فريق لكرة القدم.

ولاحظت الشرطة القضائية أن الموقوفين ينتمون إلى "بيئات اجتماعية متنوعة"، حيث كان من بينهم مدراء وعاطلون عن العمل وموظفون ومدرّس متقاعد وإمام مسجد وخبير معلوماتية وغيرهم.

وأضافت الشرطة أن "الجامع المشترك الوحيد بينهم هو أنهم "رجال بنسبة 99 فبالمئة"، أما المرأة الوحيدة فكانت تشاهد الصور والفيديوهات مع شريكها.