في أوروبا ... كل يغني على ليلاه لمواجهة كورونا

منذ ستة أشهر وتفشي وباء كوفيد-19 في أوروبا، اتخذت دول أوروبية إجراءات وتدابير وقائية اختلفت في حدتها من دولة إلى أخرى، فبينما تقوم فرنسا وبلجيكا وجمهورية التشيك بإعادة فرض قيود وفرض إغلاقات جديدة على المقاهي ودور السينما وصالات الرياضة، تتساهل دول أخرى مثل الدنمارك وإستونيا في المقابل لم تطبق السويد إي تدابير.

فرنسا

وتشهد باريس ومرسيليا في فرنسا، إجراءات مشددة وبات ارتداء الكمامات إلزاميا. كما تم إغلاق المقاهي والصالات الرياضية، فيما سمح للمطاعم بالعمل ضمن شروط صحية صارمة.

بلجيكا

أما بلجيكا تشهد حاليا قيودا صارمة، إذ سيتم إغلاق جميع الحانات في العاصمة بروكسل لمدة شهر وتقتصر التجمعات على 10 أشخاص فقط.

التشيك

تم إعلان حالة الطوارئ بعد الارتفاع الحاد في الإصابات في جمهورية التشيك، وبناء على ذلك حظرت العروض الموسيقية كما تم تحديد مواعيد عمل المطاعم والحانات حيث يتعين إغلاقها في 10 مساء.

ألمانيا

ألمانيا وخاصة ولاية بافاريا، تلزم سكانها أيضا بارتداء الكمامات فيما سمحت الحكومة ل25 شخصا بالتجمع في الأماكن المغلقة و50 شخصا في الخارج.

إيطاليا وروسيا والنمسا

اكتفت إيطاليا بجعل الكمامات إلزامية في العاصمة روما، أما موسكو فقد أغلقت المدارس ويقضي الطلاب في العاصمة الروسية "إجازة غير مخطط لها".

النمسا قررت جعل ارتداء الكمامات إلزاميا في الأماكن العامة المغلقة، وكذلك في الأسواق الخارجية علما بأن على المطاعم والبارات إغلاق أبوابها بعد 10 مساء.

قيود أقل صرامة

في الدنمارك تم تحديد التجمعات بـ 50 شخصًا، ويسمح تجمع 500 شخص لجمهور الألعاب الرياضية. أما السويد التي لم تفرض أي إغلاقات، فيما صرحت الحكومة بأنه قد يتم اتباع نهج مختلف في حالة تفشي الوباء في الأشهر المقبلة.

إستونيا اكتفت بتوصية سكانها بارتداء الكمامات والتزام التباعد الاجتماعي دون فرض أي قيود.

أما النرويج، أعلنت نيتها رفع الحظر على المشروبات الكحولية التي يتم تقديمها بعد منتصف الليل وتخفيف القيود المفروضة على ممارسة الرياضة، كما وسيتم رفع عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع إلى 600 شخص.

طلبت الحكومة الفنلندية بتوقف الحانات والمطاعم عن العمل عند الواحدة صباحا، أما في المناطق الفنلندية المتضررة على المطاعم الاغلاق في 10 مساء.

في إيرلندا، تم إغلاق المطاعم والحانات والبارات. يُسمح فقط بالوجبات السريعة وتناول الطعام في الهواء الطلق.