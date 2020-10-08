شاهد: العثور على خلايا عصبية سليمة داخل جمجمة تعود إلى 2000 عام

اكتشف باحثون في الانثروبولوجيا في إيطاليا جمجمة بها خلايا دماغ سليمة يعود عمرها إلى قرابة ألفي عام.

وعثر الباحثون على الجمجمة في منطقة هيركولانيوم الأثرية الواقعة قرب بومبي في إيطاليا التي شهدت ثوران بركان فيزوف عام 79 للميلاد والذي دمر المدينة وقضى على سكانها.

وذكر عالم الأنثروبولوجيا الإيطالي بيار باولو بترون من جامعة نابولي والذي قاد عملية البحث أن الاكتشاف الحقيقي ليس العثور على أجزاء سليمة من الدماغ فقط، بل اكتشاف "خلايا عصبية وأجزاء من بنية الجهاز العصبي والحبل الشوكي".

كما أوضح بترون أن خلايا المخ الذي كان محفوظا بشكل جيد بفعل "التزجج" (وهي عملية كيميائية تحدث لبقايا الكائنات الحية وتحولها إلى مستحاثات تشبه الزجاج بسبب تغيرات حرارية شديدة تحدث في وقت قصير) تعود إلى شاب في العشرينات من عمره ومن المحتمل أن يكون خادما يبلغ من العمر 25 عاما، ومات وهو على سريره عقب انفجار البركان.

وفي كانون الثاني/يناير قام باحثون في هيركولانيوم بتحليل هيكل عظمي لشاب اكتشف في الستينيات ووجدوا أن دماغه كان سليما أيضا.

وخضعت كتلة دماغه لعملية "تزجيج" ليتمكن الخبراء من تحديد البنية العصبية للدماغ وقال بترون "البحث مستمر... ويهدف إلى فهم كيفية تكوين هذا الجهاز العصبي المركزي" في الدماغ.