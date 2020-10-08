سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التأكيد أنه لن "يشارك" في مناظرة مع منافسه الديمقراطي جو بايدن عبر الإنترنت.

وقال لشبكة فوكس نيوز "لن أقوم بمناظرة افتراضية" معتبراً أن ذلك "غير مقبول من جانبنا".

وكانت اللجنة الأمريكية المنظمة قد أعلنت سابقاً يوم الخميس أن المناظرة الانتخابية القادمة ستجرى افتراضياً بسبب إصابة الرئيس بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت اللجنة في بيان إلى الحاجة إلى "حماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المناظرة الرئاسية الثانية". وأضافت أن المرشحين "سيشاركان من مواقع نائية منفصلة" بينما يظل المشاركون والمسؤولون في ميامي.

وأصيب ترامب بكوفيد-19 الأسبوع الماضي وبعد ثلاثة أيام من العلاج بمستشفى والتر رييد العسكري خرج وعاد إلى البيت الأبيض ثم غرد قائلاً إن حالته جيدة ويتطلع إلى مناظرة بايدن في ميامي الأسبوع المقبل.

إلا أن أطباء ترامب لم يؤكدوا حتى الآن تعافيه من الفيروس.

وكان بايدن قد صرح سابقاً بأنه لا يجب إقامة المناظرة وجهاً لوجه طالما ظل فحص ترامب إيجابياً.