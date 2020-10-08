شاهد: "هالك" وهو يخرب نجمة ترامب في جادة هوليوود

تعرّضت نجمة دونالد ترامب في "جادة المشاهير" في هوليوود للتخريب بالمعول على يد رجل متنكّر بزيّ البطل الخارق هالك.

وكان جيمس لامبرت أوتيس (56 عاما) الذي يعرّف عن نفسه على "تويتر" بأنه "ناشط غير عنيف" قد جاهر بفعلته على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعرّفت عليه الشرطة بواسطة تسجيلات فيديو للحادثة التي وقعت الأسبوع الماضي وأطلق سراحه مساء الاثنين مقابل كفالة.

ونشر أوتيس على حسابه في تويتر "تم توقيفي مرة اخرى. التهمة جناية تخريب".

كما اتبع أوتيس تغريدته بصورة لكفالة إطلاق سراحه.

وقدّرت غرفة التجارة في هوليوود التي تتولّى إدارة نجمات "جادة المشاهير" الأضرار بأكثر من ثلاثة آلاف دولار.

وظهر على موقع يوتيوب فيديوهات من زاويا مختلفة يظهر فيه "هالك" وهو يخرب النجمة ليلا وسط دهشة المارة.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يخرّب فيها جيمس أوتيس هذه النجمة، وأعرب عام 2016 عن ازدرائه من دونالد ترامب وتصرّفاته، قائلا "سئمت من اللغة الهجومية لترامب تجاه النساء ومن تصرّفاته وأعمال العنف الجنسي التي يرتكبها في حقّهن"، في إشارة إلى اتهامات الاعتداء الجنسي التي وجّهتها نساء إلى الرئيس الأميركي.

وكشف أوتيس أن أربعة أشخاص من عائلته تعرضّوا لعنف جنسي و"هي مسألة تطالني عن قرب".

وقد تعرّضت هذه النجمة للتخريب مرّات عدّة. فوضع مثلا فنان جدارا مصغّرا حولها تنديدا بمشروع ترامب تشييد جدار عند الحدود مع المكسيك. ورُسم صليب معقوف عليها مرّة أخرى وغطّيت أيضا بالطلاء والبراز.