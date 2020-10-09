مخدرات في ساحة روضة حكومية وإصابة طفلين بـ "أعراض تعاطي الكوكايين"

تعرض ستة أطفال، لغرام واحد من الكوكايين كان مرميا في سلة مهملات في ساحة روضة حكومية في بلدة غاني الواقعة في مقاطعة سين سان دوني في منطقة إيل دو فرانس، ونُقل اثنان منهم إلى المستشفى لفترة وجيزة بسبب "أعراض تعاطي الكوكايين" بحسب وسائل إعلام فرنسية محلية.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن الأطفال الستة لعبوا بالكوكايين في الساحة فيما تناول اثنين منهم بعضا منه. وأضاف المصدر أن اثنين منهم أدخلا المستشفى لفترة وجيزة بسبب "أعراض تعاطي الكوكايين" بما في ذلك "اتساع حدقة العين" وغادروا المستشفى مساء الخميس.

وصرحت رولين كرانولي عمدة البلدة: " إنني أدين بشدة فكرة أن شخصًا ما كان يمكن أن يدخل المدرسة وبحوزته الكوكايين."