ترودو يخشى حصول "اضطرابات" بالولايات المتحدة إذا جاءت النتيجة متقاربة بين ترامب وبايدن

أعلن جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي الخميس في مؤتمر صحفي، إن حكومته تخشى حدوث "بعض الاضطرابات" في الولايات المتحدة في حال تحقيق نتيجة متقاربة بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، مؤكدا أن بلاده مستعدة لجميع السيناريوهات المحتملة.

وصرح ترودو في المؤتمر: "ننظر جميعا إلى الاستقطاب في الولايات المتحدة ببعض القلق"، في إشارة إلى الجدل السياسي الدائر حول فيروس كورونا المستجد قبل أقل من شهر من موعد الاقتراع.

وأضاف :"إننا جميعا نراقب الانتخابات الأمريكية بعناية شديدة، بسبب تأثيرها المحتمل على الاقتصاد الكندي وعلى الكنديين.. نحن بالتأكيد نأمل جميعًا في انتقال سلس أو في نتيجة واضحة للانتخابات" بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديموقراطي جو بايدن.

وأضاف أنه "في حال كان الأمر غير واضح، فقد تكون هناك بعض الاضطرابات وعلينا أن نكون مستعدين أيا تكن النتيجة".