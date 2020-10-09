ترامب ينوي استئناف تنظيم التجمعات الانتخابية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي لا يزال يتعافى من كوفيد-19، في مقابلة مع فوكس نيوز في وقت متأخر الخميس، أنه يريد تنظيم تجمع انتخابي السبت، على الأرجح في فلوريدا.

وقال ترامب "أعتقد أنني سأحاول تنظيم تجمّع ليل السبت إذا كان لدينا ما يكفي من الوقت لذلك. نريد تنظيم تجمع، على الأرجح في فلوريدا ليل السبت".

وأضاف ترامب أنه قد ينظم تجمعا آخر الأحد في بنسلفانيا. وقال "أشعر أنني بحالة جيدة جدا" وذلك بعد أن أعطاه طبيبه الضوء الأخضر لاستئناف الأنشطة العامة في نهاية هذا الأسبوع.

وأعلن طبيب البيت الأبيض الخميس أن ترامب يجب أن يكون قادرا على استئناف "أنشطته العامة" اعتبارا من السبت، قائلا إن الرئيس الأميركي استجاب "بشكل جيد للغاية" للعلاج ضد كوفيد-19.

وصرح شون كونلي طبيب ترامب في بيان "السبت سيكون اليوم العاشر منذ تشخيص (الإصابة) يوم الخميس. وبناءً على مسار التشخيصات المتقدّمة التي يجريها الفريق (الطبي)، أتوقع تمامًا عودة الرئيس الآمنة إلى الالتزامات العامة" اعتبارا من السبت.

وأمضى ترامب ثلاثة أيام في المستشفى قبل أن يعود إلى البيت الأبيض مساء الاثنين. وتابع كونلي أن الرئيس "استجاب بشكل عام على نحو جيد جدا للعلاج"، مشيرا إلى أنه منذ خروجه من المستشفى "ظلت فحوصه الطبية مستقرة ولا تظهر أي مؤشر على أن المرض يتقدم".

بالمقابل أعلنت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الخميس أنها ستقدّم الجمعة مشروع قانون لتشكيل لجنة للتحقيق في قدرة ترامب على قيادة الولايات المتحدة.

وجاء في بيان لمكتب بيلوسي أن مشروع القانون هذا من شأنه أن "ينشئ لجنة حول قدرة الرئيس على ممارسة المهام المرتبطة بمنصبه".

وأشار البيان الى أن هذه اللجنة تندرج في إطار التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي، الذي ينص على تنازل الرئيس عن مقاليد السلطة لنائبه إذا لم يعد في وضع يسمح له بالحكم.