دراسة بريطانية: 86% من مصابي كوفيد-19 لم تظهر عليهم أعراض المرض

قالت دراسة بريطانية إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد لم تظهر على 86% ممن جاءت اختباراتهم إيجابية.

وأكدت الدراسة، التي نشرتها جامعة كلية لندن "University College London"، أنه لم تظهر أي أعراض مثل السعال والحمى وفقد حاستي التذوق والشم على المصابين يوم إجرائهم لاختبار كوفيد-19.

وأجريت الدراسة على 36,061 شخصاً في بريطانيا خلال الفترة بين شهري أبريل – نيسان ويونيو – حزيران الماضيين.

وقالت الباحثة أيرين بيترسن، المشاركة في الدراسة، إن الأعراض قد ظهرت على بعض من المصابين خلال فترة ما قبل أو بعد إجراء الاختبارات.

وحذرت من أن هؤلاء المصابين من الممكن أن ينشروا عدوى الفيروس بشكل أكبر نظراً لعدم ظهور تلك الأعراض عليهم ومن ثم عدم الانتباه إلى وجوب حجرهم صحياً.

لذلك تؤكد بيترسن على أن الاختبارات المتكررة والواسعة النطاق لجميع الأفراد ضرورية للحد من "الانتقال الصامت" للفيروس.