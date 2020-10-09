فيديو: استمرار ارتفاع التحذيرات الأمريكية من قوة الإعصار "دلتا"

استمرت تحذيرات خبراء الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية من قوة الإعصار "دلتا" على الرغم من تراجع قوته نسبيا خلال اليومين الماضيين.

ويؤكد الخبراء أن الإعصار يظل ضمن الفئة الثالثة عالية الخطورة على السكان والمنشآت.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى يابسة الساحل الغربي الأمريكي مساء اليوم الجمعة بنفس المنطقة التي ضرب فيها الإعصار لورا أواخر شهر أغسطس – آب الماضي.

ووصل دلتا إلى اليابسة يوم الأربعاء في جنوب منتجع كانكون المكسيكي، ليتحول إلى إعصار شديد الخطورة من الفئة الثانية آنذاك بحسب المركز الوطني للأعاصير، حيث أسقط الأشجار وقطع التيار الكهربائي على طول الساحل الشمالي الشرقي لشبه جزيرة يوكاتان.

وتحول دلتا إلى الفئة الثالثة في ولاية لويزيانا بقوة رياح بلغت سرعتها 185 كيلومترا في الساعة.

ودلتا هي العاصفة التي تحمل رقم 25 لهذا العام في البحر الكاريبي.

شمل المسار المتوقع للعاصفة المنطقة الجنوبية الغربية من لويزيانا حيث وصل إعصار لورا والذي كان من الفئة الرابعة.