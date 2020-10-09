احتضنت روسيا مهرجان فن الأرض الأول الذي يشجع الفنانين على تقديم أعمالهم كجزء لا يتجزأ من الطبيعة حيث صنعت الأعمال الفنية المشاركة من مواد طبيعية مثل: الخشب، الجذور، الحجارة، والأغصان.

وفي إندونيسيا، اشتبك محتجون مع الشرطة في جاكرتا حيث نظم آلاف الطلاب والعمال الغاضبين مظاهرات الخميس احتجاجا على قانون العمل الجديد الذي سيهضم حقوق العمال ويضر بالبيئة بحسب المتظاهرين.

وأبهر الباكستاني محمد إكرام العالم بقدرته على ممارسة رياضة البلياردو على الرغم من فقدانه لذراعيه.

وشهد جنوب فرنسا هطول أمطار غزيرة وفيضانات، وتسبب فيضان الأنهار بمقتل عدة أشخاص وإجلاء آخرين بعد اجتياح السيول لمنازل وجسور وطرق.

كذلك خرج العشرات من البرازيليين للرقص في شوارع مدينة ريو دي جانييرو على الرغم من إلغاء السلطات لفعاليات مهرجان المدينة السنوي الشهير بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.