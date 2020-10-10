مصر تصدّق على اتفاقية بحرية استراتيجية مع اليونان

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع اليونان والخاصة بتحديد منطقة اقتصادية لحقوق التنقيب عن النفط والغاز بشرق البحر المتوسط.

وأعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن الاتفاق بين مصر واليونان ينص على "ترسيم جزئي للحدود البحرية بين البلدين، وسيتم تحقيق الترسيم المتبقي من خلال المشاورات".

وكان رئيسا الوزراء المصري واليوناني قد وقعا الاتفاقية منذ أكثر من شهرين رداً على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا أغضبت كل من مصر واليونان وقبرص.

وقالت الدول الثلاث إن الاتفاقية التركية – الليبية تعد انتهاكاً لحقوقهم الاقتصادية بالمنطقة الثرية بالغاز الطبيعي.

في المقابل، وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاتفاق بين مصر واليونان بأنه "عديم القيمة" وتعهد باحترام وحماية الترسيم الموقع بين أنقرة وطرابلس.