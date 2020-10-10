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الجزائر

خمسة قتلى في انفجار أنبوب غاز في جنوب غرب الجزائر

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بقلم:  يورونيوز
من الجزائر العاصمة
من الجزائر العاصمة   -   حقوق النشر  AP Photo/Toufik Doudou
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قُتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 16 بجروح إثر انفجار أنبوب غاز في مدينة البيض الواقعة على بعد 550 كلم جنوب غرب الجزائر، بحسب مديرية الحماية المدنية.

وقالت المديرية إنّ عمليات البحث لا تزال مستمرة لمعرفة إن كان ثمة أشخاص داخل منزلين انهارا. كما تسبب الانفجار في تضرر ستة بيوت مجاورة في حي "طريق الرقاصة".

ووفق المعلومات الأولية، فإنّ الانفجار وقع حين كان مقاول يقوم بأشغال حفر وأصاب أنبوب غاز المدينة ما أدى إلى اندلاع حريق مهول بحسب صور بثتها قنوات محلية.

وقدم الرئيس عبد المجيد تبون تعازيه لعائلات الضحايا وأمر بتوجه وزراء الصحة والنقل والطاقة إلى مكان الحادث، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.