مقتل 5 أشخاص في حادثة تصادم طائرتين في فرنسا

قالت الشرطة الفرنسية إن خمسة أشخاص قتلوا في حادثة تصادم وقعت اليوم، السبت، بين "طائرة خفيفة" وأخرى سياحية في إقليم إندر إيه لوار الذي يقع في الجزء الشمالي الغربي من البلاد.

وقالت الشرطة إن شخصين كانا على متن طائرة خفيفة وثلاثة آخرين كانوا على متن طائرة سياحية من نوع DA40 قتلوا بعدما حادث التصادم الذي وقع في الرابعة والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وأضافت الشرطة في بيان أن إحدى الطائرتين تحطّمت على سطح منزل في بلدة "لوش" في إقليم إندر إيه لوار من دون أن تلحق ضرراً جسدياً بسكان البيت، بينما تحطمت الأخرى على بعد مئات الأمتار في الخلاء.

وتم إرسال نحو خمسين عنصر إطفاء إلى الموقع ونحو 30 من عناصر الدرك لإغلاق المكان. ولم تتضح بعد هويات الضحايا ولا أسباب الحادث بينما فتحت السلطات تحقيقا بشأنه.