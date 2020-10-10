الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تدعو إلى التصويت لجو بايدن في الانتخابات الأميركية

دعت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ السبت الأميركيين إلى انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن الشهر المقبل، في تدخل نادر لها في السياسة في الولايات المتحدة.

وكتبت المراهقة البالغة من العمر 17 عاماً على تويتر "أنا لا أتدخل أبداً في سياسة الأحزاب. لكن الانتخابات الأميركية المقبلة أبعد من كل ذلك".

وأضافت "من وجهة نظر مرتبطة بالمناخ، هذا بعيد كل البعد عن أن يكون كافياً وقد دافع كثر من بينكم عن مرشحين آخرين. لكن أخيراً... تعلمون... نظموا أنفسكم وادفعوا الجميع للتصويت إلى بايدن!".

وغالباً ما يعبر دونالد ترامب عن مواقف مشككة بالتغير المناخي. وقال في منتصف أيلول/سبتمبر "سينتهي الأمر بأن يعود البرد" بشأن موضوع التغير المناخي، فيما كانت الحرائق الهائلة تلتهم كاليفورنيا.

وكان بايدن قد اتهم الرئيس حينها بأنه "مهووس بالحرائق".

وكان ترامب سخر أكثر من مرة من تونبرغ.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي عندما اختيرت شخصية العام في مجلة "تايم" الأميركية، اعتبر في تغريدة أن عليها العمل على "السيطرة على غضبها"، داعياً إياها إلى "الاسترخاء" عبر "الذهاب لمشاهدة فيلم جيد" مع صديق.

وبعد زيارتها للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2019، وإلقائها لخطاب حظي بالشهرة، سخر ترامب من "تلك الفتاة الشابة المبتهجة جداً" والتي تملك رؤية "متألقة وجميلة" للمستقبل.

من جهته، أثنى بايدن على غريتا تونبرغ أكثر من مرة، ورحب في نيسان/أبريل بنشاطها، مؤكداً أنه على استعداد لسماع تطلعات الشباب بشأن البيئة.

ودعت مجلة "ساينتفيك أميركان" العلمية ايضاً الشهر الماضي إلى التصويت للمرشح الديمقراطي في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، وهي للمرة الأولى منذ نحو قرنين التي تساند فيها المجلة حزباً دون الآخر، منددة برفض ترامب للعلم و"إنكاره" أزمة التغير المناخي.

وقد كررت المجلة الدعوة في مقال الجمعة أعادت تونبرغ تغريده على حسابها في تويتر.