صندوق النقد: أفريقيا بحاجة إلى تمويل بقيمة 1,2 ترليون دولار حتى 2023 للتغلب على تداعيات كوفيد-19

صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الجمعة إن الدول الإفريقية بحاجة إلى تمويل بقيمة 1,2 ترليون دولار حتى 2023 للتغلب على الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19، مؤكدة أن النقص في التمويل يبلغ حاليا 345 مليار دولار.

وقالت جورجييفا في لقاء افتراضي خصص "للتعبئة من أجل إفريقيا" إن المنطقة تواجه حاليا فجوة في التمويل لأن التزامات المقرضين الرسميين بشكل ثنائي والمؤسسات الدولية تغطي أقل من ربع الاحتياجات المتوقعة بينما لا تزال رؤوس الأموال الخاصة محدودة.

وكانت هذه المؤسسة المالية الدولية قدرت النقص في التمويل ب44 مليار دولار لسنة 2020 وحدها.

وتابعت جورجييفا أنه لا بد من أن تحشد كل الدول والمؤسسات المزيد لمساعدة إفريقيا على التعامل مع الأزمة. وأضافت أن الوباء لا يمكن أن يتوقف إذا لم تتم السيطرة عليه في مناطق مثل إفريقيا.

وذكر صندوق النقد الدولي بأن أكثر من مليون إصابة و23 ألف وفاة سجلت في القارة.