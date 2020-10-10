المكسيك: تحطم طائرة محملة بنصف طن من الكوكايين بعد مطارتها من قبل الجيش

تحطمت طائرة محملة بقرابة نصف طن من الكوكايين في المكسيك، وقتل شخصين كانا على متنها، بعد مطاردة طويلة من قبل الجيش وفق ما أعلنته وزارة الدفاع المكسيكية.

واعترض الجيش المكسيكي الطائرة التي كان على متنها 480 كيلوغراما من الكوكايين خلال مرورها على الأجواء المكسيكية.

وذكرت وزارة الدفاع أن الطائرة تحطمت في منطقة كويراتيرو وسط البلاد بسبب نفاذ الوقود منها بعد مطاردة طويلة امتدت لمئات الكيلومترات، واستخدم فيها الجيش طائرات هيليكوبتر.

وارتفع عدد الحوادث المشابهة في المكسيك ومناطق أخرى في أمريكيا اللاتينية أين يتم العثور على طائرات صغيرة محطمة كانت محملة بشحنات من الكوكايين.

ففي غواتيمالا تم العثور على طائرة محطمة قبل أسبوعين كانت قادمة من فينزويلا ومحملة بمخدرات وأسلحة.

ويستعين مهربو المخدرات الصلبة بأنواعها في أمريكا الجنوبية بشكل كبير على هذه الطائرات من أجل تهريب عشرات الأطنان من المخدرات لأمريكا الشمالية ومن ثم ترويجها إلى مناطق أخرى.