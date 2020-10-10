قره باغ: باكو ويريفان تتبادلان الاتهامات بشن هجمات جديدة والخارجية الفرنسية "تحذر"

تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بمواصلة عمليات القصف والمعارك وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في إقليم ناغورني قره باغ بعد دخول اتفاقية وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، فيما دعت الخارجية الفرنسية إلى "الالتزام الكامل" بالاتفاقية.

ودخل وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان حيز التنفيذ ظهر السبت بالتوقيت المحلي معطياً الأمل في وضع حدّ لنحو أسبوعين من المعارك الكثيفة التي أدت إلى مقتل المئات من الطرفين.

وقالت وزارة دفاع أذربيجان في بيان نشرته بعد نحو نصف ساعة من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ "العدو يقصف المناطق المأهولة" وكانت وزارة الدفاع الأرمنية قد سبقتها وأعلنت أن "القوات الأذرية بدأت هجوماً في تمام الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق".

وكان الكرملين، الذي يورّد الطرفين بالأسلحة، استضاف منذ الأمس مفاوضات بين طرفي النزاع في موسكو، أثمرت عن التوقيع على اتفاقية لوقف إطلاق النار.