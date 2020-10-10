"لنجعلها خضراء".. عين السعودية على عشرة ملايين شجرة

أطلقت وزراة البيئة والمياه والزراعة السعودية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، اليوم، السبت، حملة "لنجعلها خضراء" التي تهدف إلى زرع 10 ملايين شجرة في المملكة في 165 موقعاً مختلفاً.

وبحسب منشورات وزعتها الوزارة، تهدف الحملة إلى الحد من التصحّر وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي واستعادة التنوع البيولوجي وتعزيز السلوك الإيجابي للحفاظ على البيئة.

بمشاركة القطاع العام والخاص

تقول الوزارة إن الحملة، التي تقام بمشاركة من القطاعين العام والخاص، تسعى إلى الانتهاء من زراعة الملايين من الأشجار خلال فترة تبدأ من اليوم وحتى آخر أبريل – نيسان العام القادم.

وستولي الحملة اهتماماً خاصاً بزراعة الأشجار المهددة بالانقراض نتيجة الرعي الجائر والاحتطاب والاقتلاع والتوسع العمراني بالمواقع الطبيعية.

وأعرب عبد الرحمن الفضيلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عن سعادته بتدشين الحملة عبر تغريدة على موقع تويتر.

سعدت اليوم بتدشين حملة #لنجعلها_خضراء بالتعاون مع شركائنا في القطاع العام والخاص لتقليل آثار التصحر و تنمية الموائل الطبيعية و تحسين جودة الحياة. ونعمل مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لاستعادة غطائنا النباتي بما يحقق مستهدفات #رؤية_المملكة_2030pic.twitter.com/gaZbCTj3ef — عبدالرحمن الفضلي (@AlfadleyA) October 10, 2020

وتعاني السعودية من الرعي الجائر الذي تسبب بفقدان 70% من مراعيها الطبيعية بحسب إحصاءات القوات السعودية الخاصة للأمن البيئي.

كذلك يستنزف الاحتطاب حوالي 120 ألف هكتار من الأشجار بالمملكة سنوياً في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك الجائر للمياه في بلد 79% من موارده المائية جوفية غير متجددة.