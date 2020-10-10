رسمياً.. إلغاء المناظرة الرئاسية الثانية بين ترامب وبايدن

أُلغِيت المناظرة الثانية التي كانت مقرّرةً الخميس المقبل بين المرشحَين للرئاسة الأميركيّة الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن، بحسب ما أعلنت اللجنة المستقلّة المسؤولة عن تنظيمها.

وبعد الإعلان عن إصابة الرئيس الأميركي بكوفيد-19، حوّلت اللجنة هذه المناظرة التي كان مقرّراً إجراؤها في ميامي بفلوريدا، إلى لقاء افتراضيّ عبر الانترنت، وهو ما رفضه ترامب في شكل قاطع.

ومن المقرّر إجراء مناظرة أخرى بين المرشحَين في 22 تشرين الأوّل/أكتوبر. وقالت اللجنة في بيان "من الواضح الآن أنه لن تكون هناك مناظرة يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر"، مشيرة إلى أنها "تركّز اهتمامها" حاليا على "الاستعدادات للمناظرة الرئاسية الأخيرة المقررة في 22 تشرين الأول/أكتوبر" في ناشفيل بولاية تينيسي.

وخلال المناظرة الملغاة، كان مقررا أن يطرح الناخبون أسئلة على المرشحين. وقال أندرو بيتس المتحدث باسم بايدن ان ترامب وبسبب سجلّه "ليست لديه الشجاعة للرد على الناخبين في نفس الوقت" مع بايدن.

وأضاف لوكالة فرانس برس "إنه لأمر مخز أن يتفادى دونالد ترامب المناظرة الوحيدة التي يمكن فيها للناخبين طرح أسئلة، لكن الأمر ليس مستغربا".

وأكد الرئيس الأميركي الذي لا يزال يعالج من إصابته بمرض كوفيد-19 الخميس أنه يرفض المشاركة في مناظرة رئاسية عبر الإنترنت مع خصمه الديمقراطي.

وقال ترامب لمحطة "فوكس بيزنيس نيوز" إنه لن يشارك في مناظرة مماثلة، موضحا "لن أقوم بمناظرة افتراضية"ـ وقال إن ذلك "غير مقبول من جانبنا". وأضاف "لن أضيع وقتي في مناقشة افتراضية. المناظرة لا تكون كذلك" وتابع "لا أعتقد أنني معدٍ".