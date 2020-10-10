حملة ترامب تعلن مشاركته في فاعليتين على الرغم من إصابته بكوفيد-19

سيشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي خرج مؤخراً من المستشفى بعد تلقي العلاج إثر إصابته بكوفيد-19، في تجمعين انتخابيين إضافيين الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت حملته الانتخابية السبت.

وجاء في بيان لحملة المرشّح الجمهوري أن ترامب سيلقي خطاباً خلال تجمّعين انتخابيين في مدينة جونزتاون في ولاية بنسلفانيا، والأربعاء وفي مدينة دي موين في ولاية أيوا.

والسبت سيلقي الرئيس الأميركي الذي تبيّنت الأسبوع الماضي إصابته بكوفيد-19، خطاباً أمام مئات من مناصريه في البيت الأبيض، على أمل إعادة إطلاق حملته الانتخابية التي تعثّرت إثر إصابته بكوفيد-19.

وأعلن ترامب (74 عاماً) عن تجمع في فلوريدا الإثنين في محاولة لإعادة الزخم لحملته الانتخابية في مواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي وصف سلوك الرئيس الجمهوري ب"المتهور".