شاهد: "صيد المدرعات".. فيديو تقول أذربيجان إنه من المواجهات العسكرية في قره باغ

نشرت وزارة الدفاع الأذرية اليوم، السبت، شريط فيديو تقول إنه يوثق غاراتٍ جويةً ضد القوات الأرمنية في ناغورني قره باغ، وذلك قبيل ساعات من بدء وقف إطلاق النار.

وزعمت وزارة الدفاع الأذرية أن القتال العنيف استمر من ليلة الجمعة حتى صباح السبت على طول خط المواجهة بأكمله.

من جهتها، كتبت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان على صفحتها في فيسبوك أن القوات الأذرية "تحاول بكل طريقة تحقيق مكاسب قبل وقف إطلاق النار".

واتفقت أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار في ناغورنو قره باغ ابتداء من ظهر يوم السبت، بعد أسبوعين من قتال عنيف يمثل أسوأ اندلاع للأعمال العدائية في المنطقة الانفصالية منذ ربع قرن.

وقال وزراء خارجية البلدين في بيان إن الهدف من وقف إطلاق النار هو تبادل الأسرى واستعادة القتلى، مضيفين أنه سيتم الاتفاق على تفاصيل محددة في وقت لاحق.

وجاء هذا الإعلان بعد 10 ساعات من المحادثات في موسكو برعاية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي قرأ نص البيان البيان الختامي. ونص على أن وقف إطلاق النار يجب أن يمهد الطريق لمحادثات لتسوية الصراع.

وإذا نجح وقف إطلاق النار، فإن ذلك سيكون بمثابة انتصار دبلوماسي كبير لروسيا التي لديها اتفاقية أمنية مع أرمينيا، لكنها أقامت أيضاً علاقات حميمة مع أذربيجان.

بدأ أحدث اندلاع للقتال بين القوات الأذرية والأرمنية في 27 سبتمبر/ أيلول وخلف مئات القتلى في أكبر تصعيد للصراع المستمر منذ عقود حول المنطقة المتنازع عليها منذ انتهاء الحرب الانفصالية هناك في عام 1994.

تقع المنطقة في أذربيجان لكنها كانت تحت سيطرة قوات عرقية أرمنية مدعومة من أرمينيا.