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شاهد: نشطاء "السلام الأخضر" يشيدون تمثالاً للتنديد بسياسات بولسونارو

شيد نشطاء بمنظمة "السلام الأخضر" تمثالاً للرئيس جايير بولسونارو في أراضي الغابات المحترقة في البرازيل للتنديد بسياساته البيئية.

ودمر ما لا يقل عن 12% من أراضي المنطقة بسبب الحرائق في يناير – كانون الثاني الماضي التي ساعد التصحر على صعوبة مكافحة النيران بها.

ويقول النشطاء إن سياسات بولسونارو ساهمت بشكل كبير في تصحر المنطقة التي تعد ضمن مواقع تراث اليونيسكو.

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