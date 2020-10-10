شاهد: كوريا الشمالية تتحدى فيروس كورونا بعرض عسكري ضخم

بث التلفزيون الحكومي الكوري الشمالي اليوم السبت مشاهد لعرض عسكري ضخم حضره الرئيس كيم جونغ أون احتفالاً بالذكرى الـ75 لتأسيس حزب العمال الشيوعي الحاكم.

وظهر جميع المشاركين بالعرض بالإضافة إلى الجماهير المشاهدة دون الكمامات الواقية ولم تراعى قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد كيم خلال العرض خلو بلاده من الفيروس بشكل كامل بقوله إنه ليس هناك "أي شخص" مصاب بكوفيد-19 في كوريا الشمالية حالياً. وكانت بيونغ يانغ قد أغلقت حدودها بشكل كامل منذ ثمانية أشهر للوقاية من الفيروس الذي ظهرت بؤرته الأولى في جارتها الصين.

ولم تؤكد كوريا الشمالية تسجيل أي إصابات بالفيروس على الرغم من لجوئها إلى إغلاق مدينة كايسونغ بشكل كامل بعد الاشتباه بإصابة ما وصفته السلطات بـ"منشق عائد إلى البلاد بطريقة غير شرعية".

وأظهرت اللقطات التلفزيونية سرباً بعد سرب من الجنود المسلحين والعربات المدرعة أثناء سيرهم عبر ميدان كيم إيل سونغ في العرض الليلي، كما عرضت كوريا الشمالية صواريخ بالستية ضخمة جديدة عابرة للقارات.

وتم تحميل كل صاروخ على عربة تجرها 22 عجلة بينما أفاد أنكيت باندا من "اتحاد العلماء الأميركيين" عبر تويتر أن هذا الطراز هو "أكبر صاروخ متحرّك بوقود سائل على الإطلاق".

وعادة ما يراقب الغرب العروض العسكرية الكورية الشمالية عن قرب للاستدلال على تطورات تسليح بيونغ يانغ لجيشها. وقال كيم خلال العرض إن بلاده التي تملك السلاح النووي ستواصل تعزيز جيشها "لأغراض الدفاع عن النفس والردع".