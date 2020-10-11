هجوم ليليّ على مركز للشرطة في باريس بـ"مفرقعات الهاون" ولا جرحى

هاجم نحو أربعين شخصاً ليل السبت-الأحد مركزاً للشرطة يقع في ضاحية باريس الجنوبية بمقذوفات تعرف بـ"مفرقعات الهاون" من دون التسبب بسقوط جرحى، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.

وتسبب الهجوم بأضرار في عدة سيارات تابعة للشرطة وكذلك في باب المدخل الزجاجي في المركز الواقع في وسط مدينة شامبانيي-سور-مارن في ضاحية باريس الجنوبية.

وقال المصدر إنه عُثر على ثماني من قواعد هاون بالقرب من المركز.

وبدأ الهجوم قبل منتصف الليل بقليل واستمرّ ساعة تقريباً ولم تستدعِ الشرطة حتى الآن أي مشتبه به في الهجوم. وفي تغريدة عبر تويتر عبر مسؤول الشرطة في المدينية ديدييه لالمان عن دعمه لرجال الأمن المستهدفين.

وتعرض المركز المذكور لعدّة هجمات سابقاً، أبرزها في نيسان/أبريل السابق لأسباب تتعلق بالحجر الصحي وفيروس كورونا، وأيضاً مرة أخرى في عام 2018.