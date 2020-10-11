الاتحاد الأوروبي يبدي "قلقه البالغ" لانتهاك وقف إطلاق النار في قره باغ

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد أن الاتحاد يعرب عن "قلقه البالغ" لانتهاكات وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ.

وقال بوريل في بيان "طلعنا بقلق بالغ على تقارير تحدثت عن استمرار الأنشطة العسكرية وخصوصاً ضد أهداف مدنية وعن سقوط ضحايا مدنيين".

وأضاف بوريل أن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 "تحض طرفي النزاع على ضمان احترام كامل للاتفاق على الأرض".

وحث بوريل الطرفين على "الدخول بمفاوضات جوهرية بدون تأخير برعاية ما يسمى مجموعة مينسك".

وتضم مجموعة مينسك فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وقد حاولت لعقود إيجاد حل لنزاع ناغورني قره باغ، لكن بدون نتيجة.

ويأتي تصريح بوريل بعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار السبت، لكن مع ذلك تواصل القتال في حين اتهم كل طرف الآخر بالمسؤولية عن انتهاكه.

ورحب بوريل بوقف إطلاق ودعا كافة الأطراف إلى "الالتزام به بشكل صارم".

وانفصل إقليم ناغورني قره باغ ذات الغالبية الأرمنية، عن أذربيجان بعد حرب أوقعت 30 ألف قتيل في تسعينات القرن الماضي. وتدعم أرمينيا الحكومة الانفصالية.