كيم كرداشيان تتبرع بمليون دولار لمساعدة الأرمن خلال نزاع ناغورني قره باغ

قالت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كرداشيان ويست إنها تبرعت بمبلغ مليون دولار لمساعدة الأرمن خلال النزاع العسكري الدائر بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ.

وتنحدر كرداشيان من أصول أرمنية حيث ولدت لأب من الجيل الثالث من المهاجرين الأرمنيين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت كرداشيان فيديو على حسابها بموقع تويتر أعلنت فيه دعمها لـ"صندوق أرمينيا" وهو مؤسسة غير حكومية تقدم الدعم للشعب الأرمني منذ عام 1994.

وقالت كرداشيان (39 عاماً): "نحن لسنا مقيدين بالحدود... نحن دولة أرمنية عالمية واحدة معاً".

I’m so honored to be part of today’s global effort to support the @ArmeniaFund. I’ve been speaking out about the current situation in Armenia and Artsakh and having conversations with so many others to bring further awareness to the crisis that we cannot allow to advance. pic.twitter.com/SqkzNHhI8T — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 10, 2020

وأضافت "صندوق أرمينيا يساعد بشكل مباشر أولئك الذين تأثروا خلال هذا الوقت الحرج بمساعدات إنسانية من الغذاء والمأوى والرعاية الطبية".

ونادت كرداشيان بزيادة الوعي للتعريف بالصندوق من أجل جمع أكبر قدر ممكن من التبرعات.