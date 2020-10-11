رولان غاروس: نادال يحقق لقبه الـ13 بفوزه على ديوكوفيتش ويعادل رقم فيدرر في البطولات الكبرى

حقق الإسباني رافايل نادال لقبه العشرين في البطولات الكبرى معادلاً الرقم القياسي الذي يملكه السويسري روجيه فيدرر، بفوزه الأحد بلقبه الثالث عشر في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب بنتيجة هائلة على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً 6-صفر، 6-2 و7-5.

وأحرز نادال المصنف ثانياً لقبه الرابع توالياً وفوزه المئة على ملاعب رولان غاروس مقابل هزيمتين فقط، ليحرم ديوكوفيتش من تحقيق لقبه الثامن عشر في البطولات الكبرى والثاني في باريس بعد عام 2016.

وقال نادال (34 عاماً) الذي لم يخسر أي مجموعة طوال البطولة الفرنسية، بعد المباراة "الفوز هنا يعني كل شيء لي، صراحة أنا لا أفكر حقاً أنني عادلت رقم فيدرر بلقبي العشرين، بالنسبة لي اليوم هو فوز في رولان غاروس".

وتابع "رولان غاروس تعني كل شيء بالنسبة لي، أمضيت هنا أهم لحظات في مسيرتي في كرة المضرب".

وجدد الماتادور تفوقه على الصربي في نهائي رولان غاروس بعد عامي 2012 و2014، في حين كان الأخير يمني النفس في تكرار نتيجة آخر لقاء جمعهما في البطولة عندما تفوق على منافسه في ربع نهائي العام 2015، في حين كانت الهزيمة الوحيدة الاخرى لرافا في الدور الرابع من العام 2009 أمام السويدي روبن سودرلينغ.

وكانت هذه المرة التاسعة التي يلتقي فيها اللاعبان في نهائي الغراند سلام حيث بات نادال يتفوق بخمسة انتصارات مقابل اربعة لديوكوفيتش، حيث تفوق الأخير في آخر نهائي غراند سلام جمعهما في أستراليا العام الفائت 6-3، 6-2 و6-3.

وكان ديوكوفيتش يمني النفس في أن يحقق لقبه الثاني في رولان غاروس ليصبح ثالث لاعب فقط في التاريخ يتوج مرتين على الأقل بالألقاب الأربعة الكبرى بعد الأستراليين رود لايفر (بين 1962 و1969) وروي إيمرسون (بين 1961 و1967).

وتعرض ديوكوفيتش للهزيمة الثانية فقط هذا العام من اصل 39 مباراة، في حين كانت الخسارة الأولى بقرار تحكيمي بعد استبعاده من الدور الرابع لبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية نتيجة توجيهه كرة قوية باتجاه إحدى حكمات الخط، حيث ساهمت انتصاراته هذا العام بتحقيقه لقب أستراليا المفتوحة، دورة دبي، ودورتي سينسيناتي وروما في الماسترز إضافة إلى كأس رابطة المحترفين حين تفوق على نادال بمجموعتبن.

أما نادال فحقق لقبه الثاني هذا العام بعد أكابولكو المكسيكية.

وكان الصربي تفوق على الإسباني في 14 من المواجهات الـ18 الأخيرة التي جمعتهما حيث كانت الانتصارات الاربعة لنادال جميعها على الملاعب الترابية.

وبات في رصيد نادال 27 انتصاراً على الصربي مقابل 29 للأخير في تاريخ مواجهاتهما، كما حقق انتصاره السابع على حساب "نولي" في رولان غاروس مقابل فوز وحيد للصربي.

نادال وكأس البطولة MARTIN BUREAU/AFP or licensors

انطلاقة مثالية و6-صفر

وبدأ نادال المباراة بطريقة مثالية لم يتوقعها اكبر المتفائلين بفوزه، وفاز بالمجموعة الاولى بنتيجة مدوية 6-صفر كاسراً إرسال الصربي في ثلاث مناسبات.

وكانت هذه المرة الثانية فقط في المواجهات الـ56 التي جمعت اللاعبين التي يفوز فيها "رافا" بمجموعة بنتيجة 6-صفر على ديوكوفيتش، والمرة الأولى في نهائي غراند سلام التي يخسر الصربي مجموعة من دون الفوز بأي شوط.

ولم يكن الأخير موفقا على إرساله الأول، إذ فاز بنسبة 27 في المئة من النقاط مقابل 63 في المئة للإسباني على إرساله الأول، ورغم أن الصربي تفوق بعدد الضربات الرابحة (11-10) إلا أنه ارتكب 13 خطأ مباشراً مقابل إثنين فقط لنادال.

ونجح الصربي أخيراً في الفوز بأول أشواطه في المباراة في افتتاح المجموعة الثانية، إلا أن الإسباني الذي بدا في أفضل مستوياته حمل معه الزخم من المجموعة الأولى وفاز بخمسة أشواط متتالية كاسراً إرسال "نولي" العاجز عن إيجاد الحلول مرتين ليتقدم 5-1 قبل أن يحسم المجموعة 6-2.

ورغم ان "دجوكو" حسّن أداءه على إرساله الأول في المجموعة الثانية حيث فاز بـ56 في المئة من النقاط، إلا أنه واصل ارتكاب الأخطاء المباشرة (14) مقابل 4 فقط لنادال الذي حقق 11 ضربة رابحة مقابل 14 للصربي.

وكان لافتاً فعالية الإسباني على إرساله الثاني حيث فاز بـ75 في المئة من النقاط مقابل 38 في المئة فقط للصربي.

وبعد أن تقدم نادال 3-2 في المجموعة الثالثة كاسراً إرسال نوفاك في الشوط الخامس، نجح الأخير في كسر إرسال الإسباني للمرة الأولى في المباراة في الشوط السادس.

حافظ بعدها كل لاعب على إرساله قبل أن يكسر الإسباني إرسال منافسه في الشوط الحادي عشر قبل أن يحسم اللقب على إرساله.