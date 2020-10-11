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تايلاند

17 قتيلاً و30 جريحاً على الأقل في حادث تصادم قطار وحافلة في تايلاند

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بقلم:  يورونيوز
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انقلبت الحافلة بعدما صدمها القطار
انقلبت الحافلة بعدما صدمها القطار   -   حقوق النشر  AP/Daily News
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لقي ما لا يقل عن 17 شخصاً حتفهم في ساعة مبكرة من صباح الأحد عندما صدم قطار حافلة في وسط تايلاند، حسبما قال مسؤولون تايلانديون.

وكانت الحافلة السياحية تقل 65 راكباً على متنها عندما عبرت مسار السكة الحديد، أثناء هطول الأمطار في تشاتشيونغساو، على بعد 80 كيلومتراً شرقي بانكوك، حيث صدم القطار المركبة.

قال براتوينغ يوكاسيم، رئيس المنطقة، لقناة بي بي إس التلفزيونية التايلاندية إن 17 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون، ثم أضاف "كانت السماء تمطر، ربما لم يرَ السائق القطار".

وتم نقل جميع الجرحى إلى مستشفيين بينما قالت الشرطة إنها تحقق في الحادث.

وكان ركاب الحافلة مسافرين من مقاطعة ساموت براكان إلى معبد بوذي في تشاتشونغساو لحضور حفل تكريم.