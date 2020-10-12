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المملكة المتحدة

الشرطة البريطانية تُوقف 31 شخصا في إطار مكافحة الانتهاكات الجنسية بحق الأطفال

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
ضابط شرطة مسلح، ليدزبشمال إنجلترا، 21 يونيو 2020
ضابط شرطة مسلح، ليدزبشمال إنجلترا، 21 يونيو 2020   -   حقوق النشر  AFP
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أعلنت شرطة لندن الإثنين أنها أوقفت 31 شخصا للاشتباه بمعاينتهم آلاف الصور عبر الإنترنت تظهر انتهاكات جنسية في حق أطفال، في إطار عملية واسعة لمكافحة هذه الممارسات.

وقالت "سكوتلاند يارد" في بيان إن العملية التي نُفذت بين 28 أيلول/سبتمبر و3 تشرين الأول/أكتوبر أسفرت عن توقيف "31 شخصا ومصادرة أكثر من 300 دليل مع تنفيذ 91 مذكرة تفتيش". كما أتاحت العملية "حماية مئة طفل".

وأضافت الشرطة:"سيتعين على رجال الشرطة عليهم حاليا في إطار التحقيق، تحليل عشرات آلاف الصور لانتهاكات وحالات استغلال بحق الأطفال عبر الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة".

ونفذت العملية خلية تابعة لشرطة "متروبوليتن بوليس" ترمي إلى التصدي للانتهاكات الجنسية في حق الأطفال عبر الإنترنت، وهي تضم أكثر من مئتي شرطي متخصص.

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